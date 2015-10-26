Icelandair meldet guten September

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat September 2015 im internationalen Verkehr 316.603 Passagiere, das waren zweiundzwanzig Prozent mehr als im September des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im September 26.657 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember waren das drei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um siebzehn Prozent auf 1,168 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent.