Icelandair meldet guten Jahresauftakt

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Januar 2015 im internationalen Verkehr 150.624 Passagiere, das waren einundzwanzig Prozent mehr als im Januar des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Januar 19.637 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar waren dies vier Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um vierzehn Prozent auf 590 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 6,2 Prozentpunkte auf 76,7 Prozent. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Icelandair 2,898 Millionen Passagiere.