Icelandair meldet guten September

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat September 2014 im internationalen Verkehr 260.447 Passagiere, das waren einundzwanzig Prozent mehr als im September des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im September 25.944 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember waren dies vier Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um einundzwanzig Prozent auf 996.200 Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent.