Icelandair meldet soliden Dezember

Icelandair Boeing 757-200 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Dezember 2014 im internationalen Verkehr 159.311 Passagiere, das waren dreizehn Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Dezember 18.198 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember waren dies acht Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um elf Prozent auf 606 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Icelandair 2,898 Millionen Passagiere.