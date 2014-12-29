Icelandair meldet Novemberzahlen

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat November 2014 im internationalen Verkehr 164.024 Passagiere, das waren zwölf Prozent mehr als im November des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im November 21.235 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember war dies ein Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um zehn Prozent auf 636 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. die Auslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz stieg die Auslastung um 1,1 Prozentpunkte auf 72,5 Prozent.