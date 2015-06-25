Icelandair meldet soliden Mai

Icelandair Boeing 757-200 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Mai 2015 im internationalen Verkehr 266.782 Passagiere, das waren 22 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Mai 24.420 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai waren dies zwei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 19 Prozent auf 1.009 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verbessert.