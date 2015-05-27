Icelandair meldet solide Aprilzahlen

Boeing 757-200 Iceland Air (Foto: Iceland Air)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2015 im internationalen Verkehr 189.635 Passagiere, das waren acht Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im April 22.139 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von einem Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um drei Prozent auf 682 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit Icelandair 752 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von knapp 16 Prozent.