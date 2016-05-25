Icelandair meldet solide Aprilzahlen

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat April 2016 im internationalen Verkehr 213.535 Passagiere, das waren dreizehn Prozent mehr als im April des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im April 23.373 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von sechs Prozent. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um achtzehn Prozent auf 805 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1, Prozentpunkte auf 80,6 Prozent verschlechtert.