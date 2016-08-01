Icelandair meldet soliden Juni

Icelandair Boeing 757-200 with Winglets (Foto: Icelandair)

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Juni 2016 im internationalen Verkehr 440.423 Passagiere, das waren zwanzig Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten nach Grönland flogen mit Icelandair im Juni 29.201 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren dies drei Prozent mehr. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um 22 Prozent auf 1.609 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent verschlechtert.

In den ersten sechs Monaten flogen mit Icelandair auf internationalen Routen 1,548 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von neunzehn Prozent, auf den regionalen Routen stiegen bei Icelandair 143.721 Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von vier Prozent.