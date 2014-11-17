Icelandair meldet guten Oktober

Mit Icelandair flogen im Berichtsmonat Oktober 2014 im internationalen Verkehr 212.904 Passagiere, das waren fünfzehn Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Im Inland und auf Nebenrouten flogen mit Icelandair im Oktober 23.957 Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren dies zehn Prozent weniger. Im internationalen Verkehr wurde die Kapazität um zwölf Prozent auf 781 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Auf dem regionalen Streckennetz stieg die Auslastung um 1,9 Prozentpunkte auf 73,3 Prozent.