BOC Aviation kauft weitere Boeing Jets

Die Flugzeug Leasinggesellschaft aus Singapur hat bei Boeing acht Boeing 777-300ER in Auftrag gegeben.

Die neu gekauften Boeing 777-300ER werden mit GE90-115BL Triebwerken ausgerüstet und zwischen August 2012 und Oktober 2013 ausgeliefert werden. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 2,2 Milliarden US Dollar. Die Leasinggesellschaft BOC Aviation gehört der Bank of China, die über diese Gesellschaft viel Geld in wertvolle Flugzeuge investiert. Die Boeing 777-300ER werden über Langzeitverträge an Thai Airways vermietet. Es sind die ersten Maschinen, die von BOC an Thai verleast werden.