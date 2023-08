Boeing im Bestellungshoch

Im 2010 konnte der US-Amerikanische Flugzeugbauer Boeing 530 Nettobestellungen in Empfang nehmen.

Die Krisenjahre in der Verkehrsflugzeugindustrie scheinen überwunden zu sein, im letzten Jahr gingen bei Boeing neben 95 Stornierungen 625 Bestellungen ein. Im 2009 konnte Boeing lediglich 142 Nettobestellungen entgegennehmen. Bei dem Flugzeugproduzenten aus Seattle gingen 508 Bestellungen für die Boeing 737 ein, bei der 777 waren es 76 bestellte Maschinen, bei der Boeing 747 wurde lediglich ein Flugzeug nachgefragt, bei der 767 drei und bei dem zukünftigen Flaggschiff, dem Boeing 787 Dreamliner, konnte Boeing 37 Aufträge in Empfang nehmen. Boeing hatte Ende 2010 3443 Verkehrsflugzeuge in ihren Auftragsbüchern.