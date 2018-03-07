easyJet mit mehr Passagieren

Berlin Tegel easyJet (Foto: Berliner Flughäfen)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um vier Prozent bekanntgeben.

Mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 5,552 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um einen weiteren Prozentpunkt auf hohe 93,0 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 82,263 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 93,2 Prozent und hat sich somit um weitere 1,6 Prozentpunkte verbessert.