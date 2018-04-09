easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut drei Prozent bekanntgeben.

Im März haben sich die Passagierzahlen bei easyJet wieder erfreulich entwickelt. Bei dem Low Cost Carrier aus Großbritannien sind im März 6,550 Millionen Passagiere zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 3,4 Prozent. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf hohe 93,4 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 82,478 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei sehr hohen 93,3 Prozent.