easyJet meldet starkes Wachstum

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat September 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut vierzehn Prozent vermelden.

Im September 2018 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet mit einem Anstieg von 14,2 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat September 8,816 Millionen Fluggäste. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ist um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch sehr hohe 92,8 Prozent zurückgegangen.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus England 88,455 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem relativ hohen Wachstum von 10,2 Prozent. Die Auslastung über die letzten zwölf Monate lag bei durchschnittlichen 92,9 Prozent.