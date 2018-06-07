easyJet legt weiter zu

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um knapp vier Prozent bekanntgeben.

Verglichen mit dem Vorjahresmai konnte easyJet bei den Passagierzahlen um 3,7 Prozent wachsen, mit der Airline flogen im Berichtsmonat insgesamt 7,791 Millionen Passagiere. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 1,8 Prozentpunkte auf hohe 93,3.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 83,092 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,4 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers ganze Jahr gesehen bei hohen 93,5 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 1,5 Prozentpunkten.