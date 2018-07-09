EasyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen um gute zwei Prozent bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 2,3 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 7,901 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls, sie stieg um weitere 0,5 Prozentpunkte auf sehr hohe 95,4 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 82,274 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei hohen 93,5 Prozent, was einer Verbesserung von 1,5 Prozentpunkten entspricht.