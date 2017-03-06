easyJet mit mehr Passagieren

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um 8,2 Prozent bekanntgeben.

Mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 5,338 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 92,0 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 75,327 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,8 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei unveränderten 91,6 Prozent.