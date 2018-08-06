Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Berlin Tegel easyJet (Foto: Berliner Flughäfen)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli 2018 eine Zunahme der Passagierzahlen von viereinhalb Prozent vermelden.

Im Juli konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von 4,5 Prozent erneut verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 8,540 Millionen Passagiere. Die Auslastung hat sich um weitere 0,1 Prozentpunkte auf sehr hohe 96,9 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 83,639 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 6,2 Prozent entspricht. Die Auslastung verbessert sich von 92,2 Prozent um 1,4 Prozentpunkte auf durchschnittliche 93,6 Prozent.