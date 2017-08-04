Mehr Passagiere flogen mit easyJet

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen von knapp neun Prozent vermelden.

Im Juli konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von 8,9 Prozent erneut stark verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 8,175 Millionen Passagiere. Die Auslastung hat sich um weitere 1,1 Prozentpunkte auf sehr hohe 96,8 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 78,782 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 8,9 Prozent entspricht. Die Auslastung verbessert sich von 91,7 Prozent um 0,5 Prozentpunkte auf durchschnittliche 92,2 Prozent.