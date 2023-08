Boeing lieferte 104 Verkehrsflugzeuge aus

Boeing konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 104 Verkehrsjets ausliefern.

Der Flugzeugproduzent aus Seattle lieferte von Januar bis März 2011 87 Boeing 737, vier Boeing 767 und dreizehn Boeing 777 aus. Boeing will in diesem Jahr zwischen 485 und 500 Verkehrsflugzeuge ausliefern. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs gingen bei Boeing 153 neue Bestellungen ein, 47 Maschinen wurden während dieser Periode abbestellt, was zu einem Nettobestellungseingang von 106 Verkehrsflugzeugen führte.