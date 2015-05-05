Vueling fliegt von Wien nach Rom

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Seit dem 1.Mai 2015 verbindet Vueling Wien täglich mit einer Direktverbindung nach Rom-Fuimicino.

Die Gesamtkapazität für diese Strecke während der kommenden Saison erreicht ein Angebot von 63.360 verfügbaren Sitzplätzen. Offiziell wurde die neue Verbindung am 4. Mai 2015 im Rahmen einer Erstflug-Veranstaltung durch Ulla Siebke, Country Manager Germany & Austria Vueling, und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, eröffnet.

„Die neue Verbindung erweitert das Angebot ab Wien in die italienische Hauptstadt und macht die Destination für unsere Passagiere noch besser erreichbar.“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die neue Verbindungsaufnahme.

Ulla Siebke, Country Manager Germany & Austria Vueling, erklärt: „Nach dem Flughafen Barcelona El Prat ist Rom Fuimicino unser zweiter Hub und wir sind sehr zufrieden, dass wir der Region eine noch größere Vielfalt an Reisezielen anbieten können.“

Vueling startet täglich mit einem Airbus A320 um 13.45 Uhr in Rom und landet um 15.30 Uhr in Wien, der Rückflug hebt um 16.10 Uhr ab und landet um 17.40 Uhr in Rom.

Flughafen Wien