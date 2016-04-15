Transavia verbindet Wien mit Paris

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Ab sofort bietet die Airline Transavia eine neue Route von Wien nach Paris-Orly an.

Die Low Cost Airline der Air France-KLM Group verbindet Wien im April bis zu viermal wöchentlich und ab Mai sogar täglich mit der französischen Hauptstadt. Im Rahmen des Erstflugs am 14. April 2016 wurde die neue Verbindung von Hervé Kozar, CCO von Transavia und Mag. Belina Neumann, Leitung Aviation Marketing der Flughafen Wien AG, eröffnet.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die neue Flugverbindung: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Transavia eine neue Verbindung nach Paris anbieten zu können. Passagiere erhalten damit ein noch breiteres Flugangebot nach Frankreich.“

Auch Hervé Kozar, CCO von Transavia, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, künftig tägliche Flugverbindungen zwischen Wien und Paris Orly anbieten zu können. Durch die Erweiterung um Paris zu unseren bestehenden Verbindungen nach Rotterdam, konnten wir unsere Sitzplatzkapazität ab Wien im Vergleich zum Jahr 2015 mit 164.000 Plätzen mehr als verdreifachen. Es ist eine Freude, noch mehr Gäste aus Österreich bei uns an Bord willkommen zu heißen und sowohl Urlaubs- als auch Businessreisenden einen attraktiven Preis anbieten zu können.“

Ab 14. April 2016 fliegt Transavia viermal die Woche zwischen Paris-Orly und Wien. Ab 08. Mai 2016 verbindet Transavia täglich Wien mit Paris. Jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag startet die französische Airline um 06:25 in Paris-Orly und landet um 08:15 in Wien, der Rückflug startet um 09:00 in Wien und kommt um 10:45 in Paris-Orly an. Samstag und Sonntag fliegt Transavia um 17:40 in Paris-Orly ab und landet um 19:30 in Wien, retour startet eine Maschine um 20:15 in Wien und landet um 22:00 in Paris-Orly.

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