Wien hat neue easyJet Verbindung nach Lyon

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Ab sofort verbindet easyJet den Flughafen Wien mit Lyon. Die britische Airline bietet dabei drei wöchentliche Flüge in die französische Stadt an.

Insgesamt sind damit neun europäische Städte ab Wien mit easyJet erreichbar. Eröffnet wurde die neue Verbindung gestern mit einem Ribbon Cutting von Flughafen Wien und easyJet. "Die britische Fluglinie easyJet ist ein starker Wachstumstreiber am Flughafen Wien und verzeichnete 2015 das höchste Passagierwachstum am Standort. Dafür wurde easyJet auch mit dem "Best Performing Airline"-Award des Flughafen Wien ausgezeichnet. Mit der neuen Verbindung nach Lyon steigert die britische Airline ihre wöchentlichen Frequenzen ab Wien auf 45 Flüge. Wir rechnen auch in Zukunft mit Wachstumsimpulsen von easyJet am Flughafen Wien.", freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Die Flotte von easyJet umfasst über 255 Flugzeuge, die auf mehr als 820 Routen zu über 130 Flughäfen in 31 Ländern unterwegs sind. Neben Lyon verbindet easyJet den Flughafen Wien bereits mit Amsterdam, Bristol, Edinburgh, Genf, London-Gatwick, London-Luton, Manchester, Neapel und Berlin-Schönefeld.

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