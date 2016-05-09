Wien hat neuen Vueling Flug nach Paris

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Ab sofort bietet Vueling eine neue Route vom Flughafen Wien nach Paris-Charles de Gaulle an.

Die spanische Airline verbindet Wien bis zu fünfmal wöchentlich mit der französischen Hauptstadt. Im Rahmen des Erstflugs wurde die neue Verbindung heute, am 4. Mai 2016, von Ulla Siebke, Country Manager Germany & Austria Vueling und Mag. Belina Neumann, Leitung Aviation Marketing der Flughafen Wien AG, offiziell eröffnet.

„Die französische Hauptstadt gilt als eine der meistbesuchten Städte weltweit und ist wichtiges Wirtschafts- und Tourismuszentrum. Mit der neuen Direktverbindung ist Paris ab sofort noch besser erreichbar.“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die neue Verbindung.

Ulla Siebke, Country Manager Germany & Austria Vueling, über die Destinationserweiterung: „Vueling verbindet Europa! Wir freuen uns, unseren Passagieren eine weitere europäische Destination vom Flughafen Wien aus anbieten zu können. Neben unseren bestehenden Routen nach Barcelona und Rom, bildet Paris eine tolle Ergänzung für Urlaubs- und Businessreisende, die effiziente und innovative Dienstleistungen für günstige Preise genießen wollen.“

Seit dem 04. Mai 2016 verbindet Vueling fünfmal wöchentlich Wien mit Paris-CDG. Jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag startet die Airline um 12:20 in Paris-CDG und landet um 14:10 in Wien, der Rückflug startet um 15:05 in Wien und kommt um 17:10 in Paris an.

Flughafen Wien