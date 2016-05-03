Flughafen Wien hat neue Linie nach Edinburgh

Jet2 Boeing 737-800 (Foto: Laurent ERRERA)

Ab sofort fliegt Jet2 neu von Wien nach Edinburgh: Seit Freitag, 29. April 2016, verbindet die britische Airline zwei Mal wöchentlich Wien mit der schottischen Hauptstadt.

„Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Jet2 nun auch Edinburgh und damit die schottische Region mit Wien verbinden können. Vor allem für den touristischen Bereich beider Standorte erwarten wir positive Impulse.“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wien ist eine wichtige Ergänzung in unserem Destinationsangebot. Mittlerweile verbinden wir insgesamt 13 Destinationen aus Edinburgh und es freut uns, mit der neuen Direktverbindung Schottland auch für Österreicherinnen und Österreicher besser erreichbar zu machen.“, freut sich Steve Heapy, Vorstandsvorsitzender von Jet2.

Jeweils Montag und Freitag kommt eine Boeing 737 um 17.50 Uhr in Wien an und fliegt um 18.30 Uhr wieder zurück nach Edinburgh.

Flughafen Wien