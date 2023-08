Boeing lieferte mehr Flugzeuge aus

Der Flugzeugbauer aus Seattle konnte im dritten Quartal 2010 124 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren 11 mehr als in derselben Vorjahresperiode.

In den ersten neun Monaten konnte Boeing 346 Maschinen ausliefern, in der gleichen Zeitspanne 2009 waren es mit 359 Flugzeugen noch dreizehn Verkehrsmaschinen mehr. Das Geschäft mit der Boeing 737 lief mit 100 Auslieferungen im dritten Quartal am besten, übers ganze Jahr gerechnet konnte Boeing 281 737 ausliefern. Bei den Grossraumflugzeugen verliessen im dritten Quartal drei Boeing 767 und einundzwanzig Boeing 777 die Fabrikhallen. In den ersten neuen Monaten brachten es die 767 auf neun und die 777 auf 56 Auslieferungen. Boeing will in diesem Jahr 460 bis 465 Verkehrsflugzeuge ausliefern.