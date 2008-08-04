TAM Codeshare mit Lufthansa

Die brasilianische TAM und die deutsche Lufthansa werden ab dem 18. August unter einem Codeshare Abkommen zusammenarbeiten.

Mit dieser Zusammenarbeit stärkt die Lufthansa ihre Position in Südamerika. Lufthansa Kunden haben fortan die Möglichkeit das gut ausgebaute Netz der TAM aus Brasilien zu nutzen, während die Fluggäste von TAM auf das feinmaschige Europa Netzwerk von Lufthansa und Swiss zugreifen können. Die vertiefte Zusammenarbeit beginnt ab dem 18. August 2008. Die Kooperation zwischen beiden Flugunternehmungen wurde bereits im letzten Jahr besiegelt.