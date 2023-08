GOL war im Dezember schlecht ausgelastet

Der brasilianische LCC GOL gab die Dezemberzahlen bekannt.

Der Inlandverkehr in RPK sank im Dezember 2008 um 1,7 Prozent, die Kapazität in ASK stieg um 5,1 Prozent im Vergleich zum Dezember 2007. Die Auslastung im Inland betrug 68 Prozent. In internationalen Verkehr betrug der Auslastungsfaktor nur 49 Prozent. Insgesamt kam GOL damit im Dezember auf eine Systemauslastung von 65 Prozent.