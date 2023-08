Delta Airlines schafft 500 neue Stellen

Delta Air Lines wird durch den Zusammenschluss mit Northwest Airlines in Atlanta 500 zusätzliche Jobs kreieren können.

Bislang hörte man im Zusammenhang mit der Übernahme der Northwest durch Delta nur von Stellenkürzungen, jetzt können zumindest in Atlanta, erstmals neue Stellen geschaffen werden. Die 500 angekündigten Stellen beinhalten aber auch Angestellte, die von Northwests Headquarter in Minnesota nach Atlanta umziehen. Delta Air Lines will rund 60 MBA Besitzer anstellen, die sich um den Preisplan kümmern sollen. Das Interesse an den Jobs sei gross und die Auswahl an guten Kandidaten gross. Auch das Betriebskontroll Zentrum in Atlanta soll vergrössert werden. Die ehemaligen Northwest Angestellten werden zum Schuljahresende nach Atlanta umdisponiert, viele ziehen wohl in die Region südlich des Flughafens, wo beispielsweise die Stadt Peachtree City. Gleichzeitig werden amerikaweit rund 2.500 Arbeitende Delta Air Lines nach dem Sommer verlassen. Die Airline sagte vor der Übernahme der Northwest, sie rechne mit etwa 1.000 Entlassungen im administrativen Arbeitsbereich.