Delta trennt sich von Frachter Flugzeugen

Delta Air Lines nimmt alle ihre alten Boeing 747-200F Frachter aus dem Verkehr.

Lange kursierten Gerüchte darüber, nun hat Delta Air Line es bestätigt: Sie will alle B747-200F Frachter Maschinen aus dem Betrieb nehmen. Sie besitzt vierzehn Einheiten davon, welche bei der Übernahme ihrer früheren Konkurrentin Northwest Airlines im letzten Jahr zur Flotte dazugestossen waren. Delta Air Lines begründet ihren Entscheid mit dem Durchschnittsalter von zwanzig Jahren und den hohen Betriebs- und Unterhaltskosten der Maschinen. Ausserdem konnten acht Frachter die Pazifik Strecke zwischen den USA und Ostasien nicht mehr bewältigen. Die Airline gab kein genaues Datum für das Grounding bekannt.



