Delta Air Lines publiziert ihre Zahlen

Auch Delta Air Lines hat ihre Bilanz für den Monat Februar veröffentlicht. Die Zahlen sind rückläufig.

In der zusammengenommenen Abrechnung der seit kurzem vereinten Airlines Delta und Northwest weist Delta Air Lines einen Rückgang des Passagierverkehrs um 11 Prozent aus, begleitet von einer um 7,8 Prozent kleineren Kapazität. Die durchschnittliche Auslastung lag im letzten Monat bei 74,3 Prozent, 2,7 Prozentpunkte tiefer als im Februar 2008. Getrennt betrachtet fiel der Verkehr bei Delta um 9,2 Prozent, während die Kapazität um 6,2 Prozent schrumpfte und Auslastung noch 72,5 Prozent (- 2,4 Prozentpunkte) betrug. Northwest Airlines musste eine noch grössere Verkehrsabnahme einstecken, dort sanken die RPMs um 13,6 Prozent bei ebenfalls sinkender Kapazität um 10,2 Prozent, was in einer Auslastung von 77,2 Prozent resultierte, einem Minus von 3,0 Prozentpunkten.