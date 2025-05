Luxusreisen mit Emirates und Hapag-Lloyd

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates und Hapag-Lloyd Cruises haben auf dem Arabian Travel Market in Dubai eine Partnerschaft verkündet und werden gemeinsam Spezialpakete für kombinierte Luxusreisen mit dem Kreuzfahrtschiff und dem Flugzeug auflegen.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Premium-Reisemarken startet mit der Saison 2026/2027. Hierfür werden spezielle Angebote geschnürt, die auf die Saisonalität und Nachfrage von Kreuzfahrten abgestimmt sind. Die weltweiten Kreuzfahrtrouten werden mit dem Streckennetz und den Flugplänen von Emirates abgestimmt, um Kreuzfahrtpassagieren mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Ausschiffungshäfen im Indischen Ozean, in Afrika, im Fernen Osten, in Australien und Neuseeland sowie darüber hinaus zu erreichen. Auf operativer Ebene werden Emirates und Hapag-Lloyd Cruises außerdem auf den Austausch von Informationen setzen, um die Servicequalität zu verbessern und Möglichkeiten zur Integration von Premium-Services an gemeinsamen Zielorten zu schaffen.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Hapag-Lloyd Cruises. Wir sind zuversichtlich, dass wir den richtigen Ansatz haben, um unseren Kreuzfahrtkunden eine erstklassige und reibungslose Reise zu bieten. Mit Hapag-Lloyd Cruises haben wir einen Partner gefunden, der unser Engagement teilt, einzigartige und individuelle Reiseerlebnisse zu schaffen und unseren Kunden einen hochwertigen Service und erstklassige Produkte zu bieten.“

Corinna Fritsch, Director Flight & Ground Operation Services Hapag-Lloyd Cruises: „Wir freuen uns sehr über die bevorstehende, noch engere Zusammenarbeit mit Emirates. Unsere fünf Schiffe, die von Insight Guides 2025 zu den besten der Welt gekürt wurden, verbinden höchsten Komfort mit Entdeckergeist. Es ist ein großes Privileg, einen Partner zu haben, der unser tiefes Verständnis von Luxus teilt und der das exklusive, persönliche Reiseerlebnis in den entlegensten Winkeln der Welt genauso schätzt wie wir. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Gäste dies zu schätzen wissen und von diesem Angebot profitieren werden.“

Emirates und Hapag-Lloyd Cruises werden gemeinsam spezielle Angebote für MS EUROPA 2, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit entwickeln. Während die MS EUROPA 2 vor allem für ihren entspannten Luxus und exklusive Gastronomie für maximal 500 Gäste bekannt ist, versprechen die Expeditionsschiffe für maximal 230 Gäste neue Dimensionen der Entdeckung. Mit kleinen, modernen Schiffen, faszinierenden Zielen und erfahrenen Crews entdecken Gäste die entlegensten Winkel der Welt.

