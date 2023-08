Air One darf bei Alitalia nicht mitbieten

Vor zwei Wochen klagte Air One im Bieterstreit um Alitalia, es sei nicht rechtens, dass nur Air France KLM mit Alitalia in Verkaufsverhandlungen stehen würden.

Das angefragte Gericht in Rom wies den Einwand von Air One zurück und findet es richtig, dass Air France KLM in exklusiven Übernahmeverhandlungen mit der Alitalia stehen. Die schlingernde italienische Luftfahrtgesellschaft braucht im Überlebenskampf ziemlich rasch eine kräftige Finanzspritze und dies könnte momentan nur Air France KLM garantieren.