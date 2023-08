Air France-KLM weiterhin an Alitalia interessiert

Air France – KLM teilte heute mit, ein Aktienanteil von 20% an der Alitalia SpA könne für sie durchaus Sinn machen.

