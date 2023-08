Boeing Flugzeugfinanzierungen sind gesichert

Laut Aussagen von Scott Carson, CEO von Boeing Commercial Aircraft, ist die Finanzierung der Produktion für 2009 gesichert.

Alle bestellten Maschinen, die in diesem Jahr bei Boeing produziert werden, können durch ihre Abnehmer finanziert werden, dies sagte Scott Carson an einer Aviatik Konferenz von JP Morgan in New York. Trotz Unsicherheiten auf den Finanzmärkten stehe den Abnehmern genügend Mittel zur Verfügung, um ihre bestellten Flugzeuge, die in diesem Jahr bei Boeing aus den Produktionshallen rollen werden, zu bezahlen. Boeing ist bereit ihren Kunden bis zu einer Milliarde Dollar für die Finanzierung ihrer Verkehrsflugzeuge zur Verfügung zu stellen, von diesem Betrag wurde bis jetzt nur ein kleiner Bruchteil in Anspruch genommen. Boeing rechnet auch nicht damit, dass im Verlauf des Jahres viel mehr von diesen Mitteln beansprucht würden. Link: Boeing

