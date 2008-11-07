Airbus Industries nimmt im Oktober neun Bestellungen entgegen

Der europäische Flugzeughersteller Airbus konnte im Oktober neun Bestellungen entgegennehmen und 42 Flugzeuge ausliefern.

Eines der bestellten Flugzeuge ist ein A340-500 Grossraumflugzeug für einen privaten Kunden. Croatia Airlines bestellte vier A319 Standardrumpfflugzeuge und die Luftwaffen von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bestellten vier A330-200.

Die Bestellungen von Airbus belaufen sich damit in diesem Jahr auf 794, allerdings mussten auch 119 Stornierungen verbucht werden, womit insgesamt 675 Bestellungen verbleiben. Seit Anfang Jahr wurden 391 Flugzeuge geliefert, darunter waren acht A380 Superjumbos.