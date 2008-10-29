EADS erwartet keine Stornierungen

Der CEO der Europäischen Aerospace Group EADS sagte, Airbus befürchte keine Welle von Bestellungswiderrufen.

Louis Gallois, CEO der EADS sieht keine Gefährdung der Bestellungen bei Airbus durch die globale Finanzkrise. Aber die Verkäufe von Helikoptern, Satelliten und Militärzubehör könnten davon betroffen sein. Gallois sagte auch, er überwache die Situation genau und die Firma sei bereit, ihre Kunden bei der Finanzierung der Flugzeuge durch einfacheren Zugang zu Krediten zu unterstützen.