Airbus will neuen Lieferrekord erzielen

Dieses Jahr will der Flugzeughersteller Airbus erneut einen Lieferrekord erreichen und ihren Auftragsbestand weiter ausbauen.

Gegenüber Journalisten sagte der Präsident und CEO Tom Enders an der Dubai Airshow, Airbus rechne damit, 2009 mindestens 483 Flugzeuge auszuliefern, und damit mehr als im letzten Jahr. Es seien immer noch sechs Wochen bis zum Jahresende und die Auslieferungszentren seien sehr aktiv in diesen Tagen. Für das laufende Jahr erwartet Airbus ausserdem zwischen 200 und 300 Neubestellungen. Diese will sie auch auf sicher behalten können. Den Fokus legt der Flugzeughersteller auf den Mittleren Osten, eine der am stärksten wachsenden Regionen der Welt, die bis 2028 geschätzte 1.400 neue Flugzeuge benötigen wird, wenn sie ihre Nachfrage decken will.

Link: Airbus