Hong Kong kauft 6 Airbus A330

Airbus hat heute bekannt gegeben, dass Hong Kong Airlines sechs Airbus A330-200 Flugzeuge in Auftrag gegeben hat.

Anlässlich der Singpore Airshow offenbarte der europäische Flugzeughersteller Airbus, dass er mit Hong Kong Airlines eine Absichtserklärung (MOU) zur Bestellung von sechs neuen Flugzeugen unterzeichnet habe. Hong Kong Airlines, 2006 lanciert, betreibt Flüge von Hong Kong nach China und in andere Regionen Asiens. Neben den A330 hält die Airline Bestellungen für weitere 30 Kurzstrecken Flugzeuge des Typs A320.