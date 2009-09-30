Airbus mit Winglets

Ab Ende 2012 wird es die Airbus A320 Familie mit neuen Winglets geben, die Maschinen werden dadurch bis zu vier Prozent effizienter im Treibstoffverbrauch.

Die Entscheidungsträger von Airbus haben grünes Licht gegeben, die Airbus A320 Typenfamilie nach Kundenwunsch zukünftig mit modernen Winglets auszuliefern. Nach John Leahy, bei Airbus SAS oberster Chef fürs Marketing, stehen bei den Winglets zwei Design-Optionen im Fokus. Auf einem langen Flug kann ein Airbus Kurzstreckenjet mit dieser optionalen Ergänzung bis zu vier Prozent an Treibstoff einsparen, zusätzlich wird der Schadstoffausstoss verringert. Der europäische Flugzeugbauer wird die Winglets auch als Nachrüstsätze anbieten.