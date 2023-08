Air France KLM ist nicht mehr interessiert an Alitalia

Gestern Nacht gab die französisch niederländische Fluggesellschaft, Air France KLM, formell bekannt, dass ihr Übernahmeangebot an Alitalia definitiv nicht mehr gültig sei.

Alitalia hat bei Air France KLM nach Klarheit gefragt, anschliessend hat sich die grösste Fluggesellschaft dahin geäussert, dass das Übernahmeangebot vom 14. März nicht mehr gültig sei. Aus dem offiziellen Schreiben geht nicht unmittelbar hervor, ob Air France KLM ein neues Angebot offerieren wird. Italienische Regierungskreise werden heute das Alitalia Problem in einer Kabinettssitzung ansprechen und weitere Massnahmen diskutieren. Die Gewerkschaften werden sich am Donnersteg zu einer Krisensitzung treffen. Informationen finden Sie auch in unseren News Sendungen.