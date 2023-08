Air France-KLM wartet auf Alitalia Businessplan

Air France-KLM wartet den neuen Businessplan von Alitalia ab, bis sie sich über die Art oder Höhe ihrer Minderheitsbeteiligung entscheidet.

Das sagte Ceo Jean-Cyril Spinetta in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Giornale. Er betonte, dass jede Investition profitabel sein müsse. Air France-KLM sei bereit, in die restrukturierte Alitalita zu investieren, aber nur wenn sie die Sicherheit hat, dass sich die Investition in angemessener Frist auszahlen wird.