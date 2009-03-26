Air France-KLM kauft 25% der Alitalia
26.03.2009 PSEN
Air France KLM gab gestern bekannt, dass sie einen 25 Prozent Anteil an Alitalia im Wert von 323 Millionen Euro erstanden hat.
Im Januar hatte die französisch-niederländische Fluggesellschaft die bevorstehende Partnerschaft mit der restrukturierten Alitalia angekündigt, diese musste jedoch erst von der Wettbewerbsbehörde abgesegnet werden. Damals sagte Alitalia, Air France-KLM werde drei der 19 Mitglieder der Geschäftsleitung stellen dürfen und zwei des Vorstands. AF-KLM sagte gestern, ihr Anteil an der im Regionalen Flugverkehr erstarkten Airline garantiere ihr grösseren Zugang zum italienischen Markt.