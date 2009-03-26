Air France-KLM kauft 25% der Alitalia

Air France KLM gab gestern bekannt, dass sie einen 25 Prozent Anteil an Alitalia im Wert von 323 Millionen Euro erstanden hat.

Im Januar hatte die französisch-niederländische Fluggesellschaft die bevorstehende Partnerschaft mit der restrukturierten Alitalia angekündigt, diese musste jedoch erst von der Wettbewerbsbehörde abgesegnet werden. Damals sagte Alitalia, Air France-KLM werde drei der 19 Mitglieder der Geschäftsleitung stellen dürfen und zwei des Vorstands. AF-KLM sagte gestern, ihr Anteil an der im Regionalen Flugverkehr erstarkten Airline garantiere ihr grösseren Zugang zum italienischen Markt.