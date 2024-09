TUI Sommerprogramm ab Paderborn Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Der Sommer 2025 kann am Flughafen Paderborn Lippstadt kommen: TUI hat so früh wie noch nie seine Ziele für die schönsten Wochen im kommenden Jahr freigeschaltet.

Ab sofort sind fünf attraktive Sonnenziele für die Zeit von Mitte Mai bis Anfang November in den Reisebüros und online buchbar, die zum vierten Mal in Folge von der Fluggesellschaft Freebird Europa im Auftrag der TUI bedient werden.

Der erste Flug, der die Sommer-Saison 2025 von TUI am Flughafen Paderborn/Lippstadt einläutet, startet am 16. Mai und wird nach Palma de Mallorca abheben. Die Hauptstadt der beliebten Balearen-Insel wird im Sommer-Flugplan bis zum 2. November regelmäßig von TUI angeflogen. Es folgen mit Heraklion (17. Mai bis 1. November), Fuerteventura (23. Mai bis 31. Oktober), Kos (24. Mai bis 1. November) und Rhodos (25. Mai bis 2. November) weitere Destinationen in Griechenland und Spanien.

„Wir freuen uns sehr, dass TUI mit diesem umfangreichen Sommer-Programm für das nächste Jahr ein klares Bekenntnis zu unserem Flughafen abgibt. TUI ist ein langjähriger und verlässlicher Partner für uns, den wir sehr schätzen. Alle Urlauberinnen und Urlauber aus der Region haben jetzt schon die Möglichkeit, sich frühzeitig ihre Wunschtermine für die Flüge vom Heimathafen zu sichern“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

„Der nächste Sommer kommt und TUI kann den Reisenden aus Ostwestfalen und Lippe wieder ein Angebot direkt hier aus der Region machen. Nach drei erfolgreichen Jahren werden wir auch in der Urlaubssaison 2025 zusammen mit Freebird Europe ab Paderborn/Lippstadt starten. Die sehr guten Buchungszahlen dieses Jahr sprechen für sich und daher ist die Fortsetzung eine wirklich gute Nachricht“, sagt Sven Winterstein, Leiter Flugplanung und Flugeinkauf, TUI Deutschland.

