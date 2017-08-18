Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Juli 2017 flogen mit Hawaiian Airlines 1,064 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juli eine Verkehrszunahme von 1,9 Prozent auf 1,477 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Juli 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 0,5 Prozent auf 1,691 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 87,3 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 6,654 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,3 Prozent.

Hawaiian ist seit 88 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.