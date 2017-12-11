Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Hawaiian Airlines konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember erneut zulegen, die erfolgsverwöhnte Airline konnte gut acht Prozent mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.

Im November 2017 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 945.568 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent. Gegenüber dem November 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 6,2 Prozent auf 1,546 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 6,3 Prozent auf 1,327 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wählten 10,504 Millionen Fluggäste Hawaiian Airlines, das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent.