Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat April 2017 flogen mit Hawaiian Airlines 904.048 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April eine Verkehrszunahme von 7,6 Prozent auf 1,295 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem April 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 4,8 Prozent auf 1,518 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 85,3 Prozent verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian Airlines 3,608 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent.

Hawaiian ist seit 88 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.