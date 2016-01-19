Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember 2015 flogen mit Hawaiian Airline 904.647 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 1,6 Prozent auf 1,508 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 1,244 Milliarden Sitzplatzmeilen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 10,673 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 4,7 Prozent.