Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Mai 2016 flogen mit der Airline aus Hawaii 913.030 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2016 eine Verkehrszunahme von 4,9 Prozent auf 1,268 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Mai 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 0,3 Prozent auf 1,505 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor konnte um 3,8 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert werden.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 4,433 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.